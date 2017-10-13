Özel Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çeşitli işler, Plan ve Bütçe, İmar Komisyonlarından gelen maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu. İmar dışında diğer komisyonlardan gelen maddeler oy birliği ile kabul edildi. İmar Komisyonu’ndan gelen maddeler ise oy çokluğu ile yürürlüğe girdi.

İmar Komisyonundan gelen maddelerin görüşülmesi esnasında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Yukarıçarşı için sürpriz bir açıklamada bulundu. Başkan Yılmaz, ‘Cephe Sağlıklaştırma Projesi’ kapsamında Yukarıçarşı’da bulunan tarihi sokakların dokusu bozulmadan Aaras’tanın 13 yıl sonra hayata geçeceğini müjdeledi. Ayrıca bu sokaklarda yine eski duvarlarda çiçeklendirme çalışmaları yapılacak. Alınan karar çerçevesinde Yukarıçarşı Derneği yönetim kurulu bilgilendirildi. Esnaflarında bilgilendirilmesi için talimat veren Başkan Yılmaz, yapılacak yeniliğin tamamı esnaf tarafından ödenecek. Esnafın ödeme yapmaması halinde işi belediye yaparak, % 20 fazlasıyla esnaftan tahsil edecek.

Öte yandan vatandaşın şikayetçi olduğu ve bir çok kez tehlikeli olaylara neden olan sarkık tabelalar değiştirilecek. Tabelaların tek tip olacağı açıklanırken, asıldıkları binanın duvarına sıfır bir şekil yapılacak. Tabelaları değiştirmeye işletme sahiplerine ise tebligat ile uyarı çekilecek ve yaptırım uygulanacak.