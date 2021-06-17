Yukarı Çarşı Projesi başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabahın ilk saatlerinde Yukarı Çarşı Projesini için ilk kazmayı kendi vurdu. Uzun yıllardan beridir kaldırım taşları aynı olan Yukarı Çarşı baştan aşağıya yenilenecek. Başkan Özcan, ayrıca çarşının akşam vakitlerinde karanlığa gömüldüğünü belirterek aydınlatmalarında bu proje dahilinde olacağını söyledi. Yukarı Çarşı’nın esnafının saat 5’te kepenk indirdiğini dile getiren Özcan, artık esnafın gece saatlerine kadar dükkanlarını açmasını beklediği ifade etti.Valiliğe çağrıda bulunan Özcan hakkımız olan parayı bize verin dedi.

“YENİ VE MODERN TAŞLARLA BURAYI KAPLAYACAĞIZ”

Projeye çok önem verdiğini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biliyorsunuz burası bizim en tarihi sokağımız. Burayı güzelleştireceğimize dair söz vermiştik. Burada eski projeden farklı olarak bu proje anıtlar kurulundan geçti. Yaz döneminde hemen başlayacağız demiştik. Özetle söyleyeyim burada çok kapsamlı bir çalışma yapılacak. Bütün sokaklarımızın altyapısını tamamen değiştireceğiz. Yeni ve modern taşlarla burayı kaplayacağız ve aydınlatmasını yapacağız. Onlar biter bitmezde, anıtlar kurulundan değiştirilerek geçirilen saçak ve levhalarla ilgili çalışmamızı da yapacağız. Burada sokak sokak çalışmalar yapılacak. Bir sokağın altyapısı bitirilip üst kaplaması yapılacak. Akabinde mümkün olduğu kadar esnafımızı bu çalışmalar esnasında minimum düzeyde mağdur ederek bunu yapmayı planlıyoruz. Buradaki altyapı, kaplama ve elektrik işleri en geç 3 ayda biteceğinin sözünü ben burada çalışma yapacak arkadaşlardan aldım. Ona istinaden de yukarı çarşı esnafına bunu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN GELİP PROJENİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Projeyi yakından takip edeceğini ifade eden Başkan Özcan, “Zannediyorum bu çalışma biter bitmez 1-2 ay içerisinde anıtlar kurulundan onaylanan saçak ve levhalarla ilgili projede uygulandığında burası bambaşka bir hale gelecek.Daha çok turist çeken, bu bölgede ki insan sirkülasyonunun arttığı bir bölge haline gelecek. Benim çok önem verdiğim bir proje, o yüzden buraya her gün gelip projenin yakından takipçisi olacağım burada çalışan müteahhitti de burada çalışan belediye çalışanlarını da rahat bırakmayacağım. Yani şimdiden söylüyorum” diye konuştu.

“HAKKIMIZ OLAN PARAYI BİZE VERİN”

Valiliğe çağrıda bulunan Özcan, “Geçtiğimiz günlerde valiliğimize bir yazı yazdık. Burada yapılan kaplamalarla ilgili geçmişte seçimden önce bir söz vermiştim. Yazdığımız yazıda usulüne uygun yapılmamış iş ve işlemler dedim. Ne kentsel dönüşüm kapsamına alınmış burası ne arsa sahiplerinden talep toplanmış. O yüzden burada yapılan 8 milyon liralık harcamayı hukuken isteme hakkımız yok istemeyeceğim dedim. Ve bunun bir seçim sözü olmadığını da bütün yukarı çarşı esnafımız görmüş oldu. İstemedim yani. Ama sonrasının parasını isterim demiştim. Şimdi sonrasıyla ile ilgili ihalemiz gerçekleşti. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira bu işlemler için para harcanacak. Tamamı için harcanacak para yaklaşık 6 milyon lira. Kültür varlıkları fonu diye bir fon var. Bu fon bu tür tarihi cadde, sokak ve çarşılarla ilgili kullanılmak üzere tahsis edilmiş bir fon. Fon’un kaynağı nerden geliyor. Bu fonun kaynağı belediyelerin emlak vergilerinin yüzde 10’undan oluşuyor. Yani vatandaştan topladığı parayı belediyeler kültür varlıkları fonuna yatırıyor. Geçen yıl biz bu parayı isteyemez durumdaydık niye? Uzun yıllardır yatırılmamış ama bu yıl biz yapılandırma kanunundan faydalandık ve valiliğimize müracaat ettik, yapılandırmamızı tamamladık. Sayın valimize ben bir dilekçe yazdım. O fondan 2 buçuk milyon lirayı bize aktarırsanız Bolu Belediyesi olarak, biz burada yeni yapılacak çalışma ile ilgili o 2 buçuk milyon lirayı, esnafımızdan para istemek durumunda kalmayız. İstemeyeceğiz dedik. O parayı istemek bizim hakkımız mı? Hakkımız. Valilik o parayı vermek durumunda mı? Vermek durumunda, şuanda somut bir şekilde bizden başka talepte bulunan yok. O parayı verirse ne olacak? Burada ki 145 tane esnafımız 2 buçuk milyon lirayı ödemekten kurtulacak. O yüzden sayın valimizden hasetten rica ediyorum esnaf zaten ekonomik krizden dolayı büyük sıkıntı içerisinde burada yapılacak çalışmaların tamamı 6 milyon lira biz sadece esnafa düşen 2 buçuk milyon liralık kısmı da esnaftan istemek istemiyoruz. Hakkımız olan parayı bize verin” dedi.