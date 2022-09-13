Yukarı Çarşı’da karar verildi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Oturumunda alınan kararla, cephe sağlıklaştırma işlemi biten, vatandaşlar ile esnafın kullanımına açılan Yukarı Çarşı alanı için Bolu Belediyesi tarafından harcanan sundurma imalatı bedeli, yapı sahiplerinin cebinden çıkacak.

Karara ilişkin açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şu ifadelerle durumu açıkladı:

SUNDURMA VE ÇATI İŞLEMLERİ YAPI SAHİPLERİNE AİT

“Usulüne uygun karar alınmadan Yukarı Çarşı’da bir dizi güzelleştirme çalışması yapılmış. Çarşının kentsel dönüşüm kapsamında yapılması gerekiyordu. Bu alan 50 dönüm olmadığı için dönüşemedi. Yahut arsa sahiplerinin yarısından 1 fazlası belediyeye başvurması gerekiyordu. Ben esnafımıza seçimden önce, seçilirsek sizden bu parayı alamayacağız dedim, çünkü hakkımız yok. Ama geri kalan kısmını, sundurmalar, çatı sistemleri ve tabelalarla ilgili usulüne uygun davranıp alırız demiştik, tamam dediler.”

BELEDİYE’DEN 2.3 MİLYON DOLAR, VATANDAŞTAN 250 BİN LİRA

“Biz bunu yapalım, 2 – 3 taksitle alırız dedik. Komisyon 12 taksit üzerinde uzlaşmış. 3 bin 500 lira borcu olan da var 50 - 60 bin lira borcu olan da var. Yukarı Çarşı esnafımıza şunu hatırlatmak istiyorum. 1 milyon 400 bin dolar harcanmış, altyapısı, taşları ışıklandırma ve aydınlatması ise 5 milyon civarı tuttu. Şuana kadar Bolu Belediyesi Yukarı Çarşı için 2.3 milyon dolar para harcadı. Biz sadece bunun 250 bin dolarını vatandaşımızdan istiyoruz. Ekonomik krizde Ekim ayından başlayarak, 12 eşit taksitle vatandaşımızdan tahsil edeceğiz”