Yukarı Tekke Camii ibadete açıldı

Haber: BMA

Gerede ilçesinde türbesiyle, camisiyle ve tarihi yapısıyla yıllardır ayakta duran Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde; Tarihi dokusuna dokunulmadan yıpranmış, zarar görmüş bölümlerinin tadilatı yapılarak çalışmalar tamamlandı. Tadilat dolayısıyla ibadete kapalı olan caminin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının ardından resmi açılış öncesi Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Restorasyon ve çevre düzenlenmesi yapılan ve Cuma namazı ile tekrar ibadete açılan Yukarı Tekke Camisi, cemaat tarafından beğenildi ve yapılan çalışmalar cemaat tarafından tam not aldı.