“Yüksek Hızlı Tren Bolu’dan geçmelidir”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş Bolu ekonomisinin kalkınmasında büyük rol oynayacağı düşünülen Yüksek Hızlı Tren konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İYİ Parti olarak bu güne kadar atığımız adımların tamamında her zaman ülkemizin, yerelde ise Bolumuzun menfaatlerini düşünerek hareket ettik. Memleketimizin sosyal ve ekonomik hayatının gelişimi bizim birinci önceliğimiz olmuştur. Ülkemizin kalkınması için ilk olarak teknoloji ve üretim alanlarının arttırılması gerekmektedir. Bu iki konuyu hayati anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmış Yüksek Hızlı Tren hattının Bolu’dan geçme ihtimali gündeme gelmiştir.

“BOLU EL ELE VERMELİDİR”

Düzce Üniversitesi Teknoloji Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar tarafından yapılan çağrıda Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul Ankara için belirlenen güzergâhın tekrar değerlendirilerek yeni bir fizibilite raporu oluşturulması ile ilgili bir teklif sunulmuş, imza kampanyası başlatılmıştır. Bolu’dan MÜSİAD derneğinin ve Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın açık desteğini alan teklifte güzergâhın Bolu’dan geçmesi hedeflenmektedir. Bu proje Bolu’nun ekonomik olarak kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek Hızlı Tren projesi ilimizin ekonomik ve sosyal çehresini değiştirecek çok ciddi bir projedir. Biz İYİ Parti olarak yeni hattın belirlenmesi için yapılacak ön araştırma için elimizden ne geliyorsa yapmak için hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Bu güne kadar Bolumuzun çıkarına olan her konuda destek verdik. Bu günde Bolu’nun çıkarı için ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Bu proje siyaset üstü bir konudur. Bolu’da yaşayan bütün vatandaşlarımızın menfaatine olan bir konudur. Bolu halkının tamamının bu konuda el birliği ile destek vermesi ve bu projenin Bolu’da hayata geçmesi gerekmektedir. Kıymetli Bolu halkını Bolu’nun geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda destek vermeye davet ediyorum ve İYİ parti olarak bu projenin içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler bu partinin çatısı altında faaliyet gösteren arkadaşlarımızla birlikte bu projenin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağımızın bir kere daha altını çiziyorum. Yüksek Hızlı Tren Bolu’dan geçmelidir. “