Yüksek Hızlı Tren konusu TBMM’de

Haber: BMA

İstanbul-Ankara arasına yapılacak olan Yüksek Hızlı Tren projesinin Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul hattından geçmesi ile ilgili İYİ Parti kanadından İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve İlçe Başkanı Murat Gülerin başlattığı girişim, etkilerini göstermeye devam ediyor. Hattın Bolu’yu içine alan güzergâhtan geçmesi gerektiğini savunan Düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’la İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve İlçe Başkanı Murat Güler geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmiş ve edinilen bilgiler kamuoyu gündemine gelmişti. Ayhan Şamandar’ı üniversitede makamını ziyaret eden İYİ Partili ekip konu hakkında bilgiler almış ve bu projenin önemine yaptıkları açıklama ile dikkat çekmişti. Yüksek Hızlı Tren konusu kamuoyu gündeminde Bolu halkı tarafından çok fazla destek görmüştü. Bolu’yu ekonomik ve sosyal anlamda şaha kaldıracak olan proje hakkında yapılan görüşme sonuç vermeye başladı. İki siyasinin Yüksek Hzılı Tren için verdikleri çaba çığ gibi büyümeye devam ediyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda Bolu sözcüsü olan Ümit Beyaz Yüksek Hızlı Tren konusunu meclise verdiği önerge ile konuyu Türkiye gündemine taşıdı.

“MEVCUT HAT KUZEY ANADOLU FAY HATTINA DA PARALEL GEÇİYOR”

Beyaz tarafından verilen önergede şu ifadeler yer aldı: “TCDD’ni,n planladığı Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında; 49 tane tünel 25 viyadük yer almaktadır bu güzergâhın hem maliyeti arttıracağı gibi 6 milyar $ olarak maliyet bedelli olan tutarın 30 yılda amorti edileceği öngörülmektedir. Ayrıca bu hat güzergâhının Kuzey Anadolu fay hattına da paralel geçtiği bilinmektedir. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın önerdiği; Ankara-Kızılcahamam-Gerede –Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze-İstanbul YHT hattının ise 5 Milyar $’a mal olacağı gibi yılda 45 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle kendisini 10 yılda amorti edeceği değerlendirilmektedir. Şu an mevcut YHT hattıyla Ankara-İstanbul arasının 4 saat 20 dakika sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ayhan Şamandar, önerdikleri hattın sadece 2 saat süreceğini dile getirmektedir.

“BOLU İLİNE EKONOMİK VE SOSYAL KATKI”

Önerilen YHT hattı Bolu iline sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Önerilen YHT hattı ile bu bölgede yaşayan insanların Sabiha Gökcen, Esenboğa ve İstanbul Havalimanı’na çok kısa bir sürede ulaşım imkânına sahip olacağı, Kuzey Anadolu fay hattının sorun oluşturmayacağı, mazot ve benzinden tasarruf sağlanacağı ve ulaşımda zaman kazanılacağı öngörülmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde; Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar göz önüne alınarak, daha az maliyetli, daha çok ekonomik getirisi olan, İstanbul trafiğini rahatlatacak nitelikte bu proje hakkında ne düşünüyor? Bu projeyi değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Bu önerilen YHT hattı projesinin Bolu ilinden geçirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır? Varsa ne aşamadadır? İstanbul trafiği düşünüldüğünde önerilen Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli Gebze-İstanbul YHT hattının İstanbul’daki kaotik trafiği rahatlatacak olması, vatandaşların zamanına, ekonomisine ve mazot tüketiminde tasarruf sağlayacağı gerçeği hakkında ne düşünüyorsunuz?”