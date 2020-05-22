Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederek gün içinde 35 dereceye kadar ulaştığı ilimizde bayram soğuk geçecek. Sıcaklıkların son iki gündür ani bir düşüş gösterdiği ilimiz Bolu’da yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışını kaydeden vatandaşlar çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak şaşkınlıklarını ifade ettiler. Meteorolojik verilere göre bayramın soğuk geçeceği ilimizde sıcaklık en düşük 0, en yüksek ise 20 derece olacak. Sağanak yağışın önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülürken vatandaşlar yaşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.