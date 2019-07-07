Yüksek Koordinasyon Kuruluna seçildi

Haber Esra Öztürk

Ülke genelinde 331 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla TOBB’de gerçekleştirildi. Genel Kurula Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB’yi temsilen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz ile OSBÜK delegeleri olarak iştirak etti. Ayrıca ilimiz Yeniçağa ve Gerede OSB’lerinin delegeleri de genel kurulda yerini aldı.

TSO Başkanı Türker Ateş, verilen önerge ile Genel Kurul Divan Başkan Yardımcılığına seçildi. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmalarıyla başlayan genel kurulda, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı. Seçimde OSBÜK Başkanlığına mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü yeniden seçildi. TSO Başkanı Türker Ateş ise genel kurulda teşkil eden 11 üyeli OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliğine seçilerek ilimize yeni bir başarı daha kazandırdı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 11:13