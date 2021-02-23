Yüksek rakımda tırmanış

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2018’de sınırları revize edilen Ayıkayası Tabiat Parkı, dağ ve orman sevdalılarının mutlaka görmeleri gereken bir doğa harikası haline gelmiş durumda. Yedigöller Tabiat Parkı’yla dip dibe kurduğu bütünlük ile birlikte sahip olduğu kayın, sarıçam, göknar ve çam ağaçlarından oluşan karma orman yapısıyla ziyaretçilere zengin bir flora sunuyor.

YALNIZCA DOĞA VE SİZ

Özellikle içinde kontrol noktaları, lavabolar, piknik üniteleri ve mescit dışında herhangi bir tesis barındırmaması, hem dağcılara özgürlük hissi yaşatırken hem de bölgenin yaşayabileceği dezenformasyonu engelliyor. Son dönemde Abant, Yedigöller, Gölcük, Aladağ gibi parkların yanında bir alternatif oluşturan yüksek rakımlı Ayıkayası, yürüyüş, bisiklet, trekking, foto safari vb. aktiviteler için son derece uygun alanlar içeriyor.