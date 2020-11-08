Yüksek riskli bölgeler genişliyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar mobil uygulamasındaki haritaya göre koronavirüsün ilimizdeki yayılımı her geçen gün devam ediyor. Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında koronavirüsün etkili olduğu alanlar kırmızı renkte, “çok yüksek riskli bölge” olarak gösteriliyor. Koronavirüs haritasına göre salgın ilimizde en çok toplu yaşam alanlarının yoğunlukta bulunduğu Tabaklar, Sağlık, Karaçayır, İhsaniye, Karamanlı, Bahçelievler ve Borazanlar gibi mahallelerde etkili oluyor.

Öte yandan Kürkçüler Mahallesi ve Karacasu Beldesinde de çok yüksek riskli bölgeler ortaya çıkarken salgının yavaş yavaş kırsal kesimlerde de etkili olmaya başladığı görülüyor. Daha önce HES uygulamasında herhangi bir koronavirüs noktası görülmeyen Merkeze bağlı köylerde de virüs vakalarının ortaya çıktığı yine uygulamada dikkat çeken bir başka detay.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından covid19.saglik.gov.tr adresinde yayımlanan günlük raporlara göre de aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 8 ilde günlük tespit edilen hasta sayısında da artış devam ediyor. Son raporlara göre 1 Kasım’da Bolu’nun da içinde olduğu 8 ili kapsayan Doğu Marmara bölgesinde 321, 2 Kasım’da 327, 3 Kasım’da 303 ve 4 Kasım’da ise 327 koronavirüs hastası tespit edildi. İl başına ise günlük ortalama 40 koronavirüs hastası düşüyor.