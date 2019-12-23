Yüksek Yargı Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Koru Otel’de düzenlenen çalıştaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, Yargıtay, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Üyeleri katıldı. 19 Aralık’ta başlayan ve 21 Aralık’ta son erecek “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Türkiye’deki yüksek mahkemeler ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm adalet kuruluşlarının etkili bir işbirliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin de desteği ile Yargıtayın öncülüğünde yürütülecek Proje ile tüm adli yargı sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sistemi standartlarının üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

ADLİ KALİTE YÜKSELTİLECEK

Edinilen bilgilere göre: Projenin eğildiği temel konular, adli kalitenin daha çok yükseltilmesi amacıyla, etkili eğitim programları düzenlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile adli yargı kararlarının uyumlaştırılması, bozma oranlarının azaltılması, süre ve kalite standartları getirilmesidir. Yargı sisteminde halen kullanılmakta olan güçlü bilişim alt yapısı sayesinde dosya yönetimi, dosya izleme sistemi, dosya eksiklik tamamlama sistemi gibi davaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak mekanizmalar öngörülüyor. Bir süredir Yargıtay’ın reform çalışmaları kapsamında devam eden bu çalışmaların bölge adliye mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerine de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, 10:48