Yüksek yerlerde kar yağışı başladı

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre uzun süredir beklenen kar yağışı hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü ilimizin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün ilimiz Sarıalan Yaylasında etkisini gösteren kar kısa sürede yaylayı beyaza bürüdü. Yaylalarda lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar bu anları telefonları ile kaydetti. Yağan kar ile beyaza bürünen yaylalarda görsel bir şölen oluşurken kar yağışının etkisini artırarak ilerleyen günlerde ilimiz Bolu’nun tamamında etkili olması bekleniyor.