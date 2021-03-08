Yükseklere kar var, şehirde soğuk



KARTALKAYA;

Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da sabah saatlerinde başlayan kar, hafif şekilde devam ediyor. Konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor. Merkezdeki otellerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor.

BOLU DAĞI;

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.