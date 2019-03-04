Yüksekokullarda kan bağışı alacak

Haber: BMA

Kış ayları dolayısıyla kan stoğu azalan Kızılay, başlattığı kampanya ile kan stoğunu artırmaya devam ediyor. Gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler ile üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırmak ve toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulmasını sağlamak için başlatılan Hedef-25 projesi kapsamında Türk Kızılay Düzce Kan Bağışı Merkezi de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) fakülte ve yüksekokullarında kan bağışı alacağını duyurdu. Kan bağışı kampanyası kapsamında belirtilen tarihlerde Kızılay ekipleri bağış alacak.

-Bolu Meslek Yüksekokulu 5-6 Mart 2019 (kan bağışı otobüsü ile)

-Tıp Fakültesi 07 Mart 2019 (kan bağışı otobüsü ile)

-Gerede Meslek Yüksekokulu 12 Mart 2019

-Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 13 Mart 2019

-Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu 13 Mart 2019 (kan bağışı otobüsü ile)

-BAİBÜ Aktivite Merkezi 18-22 Mart 2019 (kan bağışı otobüsü ile)

-Mengen Meslek Yüksekokulu 28 Mart 2019 (kan bağışı otobüsü ile)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:59