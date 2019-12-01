Yüksel Coşkunyürek’in acı günü

Haber: Erdal Tanrıverdi

22 ve 23'üncü dönem AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'in babası Sefer Coşkunyürek (78), Ankara'da vefat etti. Sefer Coşkunyürek'in cenazesi, memleketi olan Gerede ilçesinde Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından Yeni Cami'de ikindi namazı sonrasında kıldırılan cenaze namazının ardından Zeyneller Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Coşkunyürek ailesinin akraba ve yakınlarıyla Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, eski Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, eski AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Metin Yılmaz ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.