Yüksel Ulaş “Çok mutluyuz”

Haber: Volkan Yılmaz

Küçük yaşına rağmen 5 kez ameliyat geçiren minik Beytullah Özkan artık Ulaş ailesinin koruması altında. Anne babası engelli olan minik Özkan’ın doğduğu günden bu yana yanında olan ve tüm tedavilerini gerçekleştiren Yüksel Ulaş ve ailesi minik bebeğin koruyucu ailesi olmaya karar verdi. Bu kararın ardından kendilerinin de çok mutlu olduğunu söyleyen Yüksel Ulaş “Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmez. Benim iki kızım var. Onlarda çok sevdiler. Doğduğu günden bu yana da biz baktığımızdan çok alıştık. Daha sonra ailemle ortak bir karar alarak koruyucu ailesi olmaya karar verdik ve çok mutluyuz” dedi.

“2 kez burada 3 kez Eskişehir’de ameliyat oldu”

Doğuştan hidrosefali hastası olan ve şuana kadar 5 kez ameliyat geçiren minik Özkan bütün tedavilerini yaptırdıklarını belirten Ulaş “2017 doğumlu Beytullah Özkan’a doğduğundan bu yana ben bakıyorum. Özkan bebek 5 sefer beyin ameliyatı geçirdi. 2 kez burada 3 kez de Eskişehir’de. En sonunda ailecek düşündük ve Özkan bebeğin koruyucu ailesi olduk. Çocuğun anne babası engelli. Bakma durumları olmadığı için ben doğduğu günden bu yana yanıma aldım ve bakıyorum. Bütün tedavilerini ben yaptırdım. Çocuğumuzun durumu şuanda çok iyi. 6 aydan bu yana durumu iyi. Yeni oturmaya başladı” şeklinde konuştu.