Yükümlülerden sağlığa destek

Haber: Volkan Yılmaz

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması yükümlülüğü kapsamında, sağlık görevlilerinin gözetiminde, Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün il genelindeki sağlık kuruluşlarında kullanılan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işlemlerini yapıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında, hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmaları, hükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaçlayarak hükümlülerin iyileştirme ve topluma kazandırılmaları hedefleniyor. Hükümlüler, bir kamu kuruntunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde toplu olarak çalıştırılmakta olup hükümlülerin çalıştırılabileceği işler hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri, toplumun güvenliği, işi aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenmektedir.

AMAÇ TOPLUMA FAYDALI BİREYLER OLMALARINI SAĞLAMAK

Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Denetimli Serbestlik yükümlülerini topluma kazandırmak ve iyileştirmek için kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırıldığı belirtildi: “Denetim altındaki yükümlülere topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, sağlık konularında bilinçlenmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, kendine ve topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak, yasalara ve toplumsal kurallara uyumlu, sorumluluk taşıyan bir birey olarak toplumsal yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu suretle infaz ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla ilimizde bulunan diğer müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.”

“HÜKÜMLÜLERE SAĞLIK ALANINDA EĞİTİMLER VERİLİYOR”

Açıklamanın devamında, yükümlülere sağlık alanında birçok konuda eğitim verildiği ifade edilerek, “Bu kapsamda Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetim altındaki yükümlülere ağız ve diş sağlığı, sigarayı bırakma yöntemleri, kişisel temizlik ve hijyen, kanser ve kanserden korunma yollan, madde kullanma riski ve madde bağımlılığından korunma, alkolün zararları, obezite, tuz ve diyabet, kanser ve kanserden korunma yolları, sigara ve alkol bağımlılığı, bilinçli ilaç kullanımı, organ bağışının önemi ile bulaşıcı hastalıklar eğitimleri veriliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğü arasında varılan mutabakata göre, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetim altında bulunan yükümlüler, Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il genelindeki sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işleri sağlık görevlilerinin denetim ve gözetiminde yerine getirmektedir. Zaman zaman müdürlük denetim ekibi görevlilerinin denetlediği yükümlüler, sorumluluk taşıyan bireyler olarak tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinde kullanılacak bu hizmetin icrasında, ürünlerin oluşturulmasında çalıştıkları için memnuniyet duyduklarını beyan etmişlerdir” sözlerine yer verildi.