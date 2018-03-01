Edinilen bilgiye göre, Kent merkezine bağlı Yumrukaya köyünde iki kişinin sobadan sızan gazdan etkilendiği bilgisi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tek katlı bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Kıymet Gültekin (66) ve Canan Gültekin (27) ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ekipler tarafından Kıymet Gültekin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulamama Hastanesi, Canan Gültekin ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.