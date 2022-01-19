Yumrukaya’da trafik durdu

Haber: Uğur Balaban

Öğle saatlerinde Yumrukaya mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle tırın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve TIR makaslama yaptı. Tırın hemen arkasında bulunan halk otobüsü yolcuları tır şoförüne yardımcı olmaya çalıştı. Bundan muvaffak olamayan yolcular bu sefer ellerindeki küreklerle halk otobüsünün geçmesi için, yol kenarında biriken karları temizlemeye çalıştı. Halk otobüsünün geriye çekilmesiyle hafif araçlar, geçiş yapmaya başladı. Yol kısmen de olsa açıldı. Büyük kapasiteli araçlar mahsur kaldı. Bölgeye halen daha Kara Yolları ekipleri gelmedi.