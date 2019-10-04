Yumruklar havada uçuştu

İlimizde iki sürücünün arasında çıkan yol vermeme kavgasına ailelerde karıştı. Kavgada küfürler havada uçuşurken,  yumruklar da konuştu.

Yumruklar havada uçuştu

Haber: C. Kutay AYKAN

Yol verme kavgası  Sümer Mahallesinde gece saatlerinde aynı istikamette ilerleyen iki otomobil sürücüsü birbirine yol vermeme sebebiyle meydana geldi ve tartışmaya başladı. Birbirinin üzerine yürüyen 2 sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken sürücülerden birini sakinleştirmek oldukça zor oldu.

Otomobillerinden inerek kavgaya tutuşan sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tartışma nedeniyle diğer sürücüler bir müddet beklemek zorunda kalırken sürücülerden birini yatıştırmak oldukça zor oldu. Yanında bir bayan olan diğer sürücüye saldırmak isteyen sürücüyü 2 kişi zor zapt etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Temiz Bir Çevre İçin El Ele”
“Temiz Bir Çevre İçin El Ele”
  1. Bolu

banner133

banner129