Yumruklar havada uçuştu

Haber: C. Kutay AYKAN

Yol verme kavgası Sümer Mahallesinde gece saatlerinde aynı istikamette ilerleyen iki otomobil sürücüsü birbirine yol vermeme sebebiyle meydana geldi ve tartışmaya başladı. Birbirinin üzerine yürüyen 2 sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken sürücülerden birini sakinleştirmek oldukça zor oldu.

Otomobillerinden inerek kavgaya tutuşan sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tartışma nedeniyle diğer sürücüler bir müddet beklemek zorunda kalırken sürücülerden birini yatıştırmak oldukça zor oldu. Yanında bir bayan olan diğer sürücüye saldırmak isteyen sürücüyü 2 kişi zor zapt etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.