Haber: Kasım ŞAHİN

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak saatlerce şiddetli şekilde yağan yağmur yağışı Karacasu Beldesini de etkiledi. Yağmur yağışıyla birlikte zaman zaman dolu yağışı da beldeyi etkiledi.

Araç sahipleri yağan doludan dolayı araçlarının üzerlerine battaniye, halı ve mukavva kutu koyarak önlem alırken, yumurta büyüklüğünde yağan dolu belde halkını şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar yağan doluları ellerine alarak fotoğraf çektirdi. Meteoroloji yetkilileri dolu yağışının hafta sonuna kadar zaman zaman etkili olacağını açıkladılar.