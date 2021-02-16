Yumurta satın alınacak

YUMURTA ALIMI 2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Yumurta satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre YUMURTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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