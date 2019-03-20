Yumurta severler bu testi mutlaka yapın

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’daki besin uzmanlığı yapan hekimler Bolulu vatandaşları yumurta konusunda uyararak, yumurtayı pişirmeden veya haşlamadan önce test yapmaları gerektiğini, aksi taktir de bozuk yumurtanın yenilmesi halinde besin zehirlenmesine neden olacağını söylediler.

Besin uzmanları, basit test sayesinde yumurtanın taze olup olmadığını kontrol etmek mümkün olduğunu belirterek;bir bardak suya bir yumurta koyun. Eğer yumurta suyun dibine batıp yan yatıyorsa tazedir. Ancak yumurta belli bir açıda duruyorsa ürün yaklaşık 1,2 haftalıktır. Eğer yumurta su yüzüne çıkıyorsa yenmek için oldukça eskidir. Yumurtalar tazeliklerini yitirdikçe kabuk kısımlarından daha fazla hava girer. Bu testi yapmadan yumurta yemeyin uyarısını yaptılar.