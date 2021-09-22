“Yumurtaları buzdolabı kapağında muhafaza etme”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ mottosu kapsamında sofralarda yediğimiz yemeklerin sağlıklı olması adına sık sık uyarılar yapıyor. Son yapılan uyarıda buzdolabı kapaklarına konulan yumurtalar ile ilgili konuya değinildi. Buzdolaplarının kapısına konulan yumurtaların sürekli dolabın kapağının açılıp kapanmasından dolayı ısı değişimi yumurtaların raf ömrünün kısalmasına neden oluyor. Bu nedenle de uzmanlar yumurtaların buzdolabı kapağında değil de orta raflarda saklanmasını öneriyor.

Konu hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “ Buzdolabının kapağını her açıp kapadığımızda ısı değişimi meydana geliyor ve bu ısı değişimine maruz kalan yumurtaların yapısı bozulup raf ömürleri kısalabiliyor. Bu yüzden yumurtaları buzdolabının kapak kısmında değil, orta raflarında sakla” ifadelerine yer verdi.