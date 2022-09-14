Yunan Gazetelerinden Tanju Özcan’a ‘Çılgın Türk’ benzetmesi

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemizde yaşanan Yunanistan gerginliği sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine destek veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Başkomutanımız isterse canlı bomba olup Yunanistan askerleri arasında patlamaya hazırım” ifadelerini kullanmıştı.

ÇILGIN TÜRK;

Yunan ve Arnavut kaynaklı haber organları ise Tanju Özcan’ın söylemleri üzerine ‘Çılgın Türk Belediye Başkanı’ ‘Türk Belediye Başkanı çıldırıp bir açıklama yaptı’ başlıklarıyla Özcan’ı manşetlerine taşıdı.

Yapılan haberlerde, “Kemalist muhalefetin oylarıyla seçilen Özcan, Yunan askerleri arasında kendini havaya uçuracağını açıkladı. Bolu’nun Belediye Başkanı Tanju Özcan, soğukkanlı bir duruşla, Yunanistan ile bir savaşı savunmakla kalmayıp, kamikaze olarak Yunan Askerleri arasında kendini havaya uçurmaya hazır olduğunu ilan etti” ifadeleri yer aldı.

İLK HEDEFİNİZ ATİNA;

Yunan Gazeteleri aynı zamanda Tanju Özcan’ın Türkiye Yunanistan ilişkileri üzerine paylaştığı, “Cumhurbaşkanından ricam şu, Yunanistan denen şımarık devlete 24 saat süre versin, çekilmezlerse giysin askeri üniformasını ‘Ordular ilk hedefiniz ATİNA’ talimatını versin. Peşinden gitmeyen namerttir!” Tweeti de yayımladı.