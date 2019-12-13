Yunus Emre’nin mezarı Bolu’da mı?

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesine bağlı Hayranlar köyü Yunuslar mahallesinde yaşayan vatandaşlar, köyde bulunan bir mezarın ünlü halk şairi Yunus Emre'ye ait olduğunu iddia etmesi üzerine, İl Genel Meclisi'nde oluşturulan komisyon köye giderek incelemelerde bulundu. Mengen meclis üyesi Eyüp Beşli'nin öncülüğünde köye giden heyet, köyde yaşayan vatandaşlardan mezarlık ve hikayesi hakkında bilgi aldı.

“İNŞALLAH YUNUS EMRE'NİN MEZARI OLARAK TESCİLİ YAPILIR”

Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan İl Genel Meclis üyesi Eyüp Beşli, "Bu köyün ismi Yunuslar mahallesi. Bu Yunuslar mahallesi isminin nereden geldiği konusunda yapmış olduğumuz araştırmalar, incelemeler neticesinde bu köyde Yunus Emre'nin mezarı olduğuna dair biz ciddi bulgulara rastladık. Kültür Bakanlığı envanterinde burası her ne kadar Yunus Emre'nin hocası Yunusiye'nin mezarı olduğuna dair bulgular olsa da bu şekilde envantere girse de burada köylüler ve yaşlılardan edindiğimiz bilgiye göre burada Yunus Emre'nin mezarının olduğuna dair görüşler belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın da desteğini alarak ciddi çalışmalar yapacağız. İnşallah amacımıza ulaşırız. Burası Yunus Emre'nin mezarı olarak tescili yapılır" dedi.

“ALMAN ARKEOLOGLAR GELDİ”

Yunuslar mahallesi eski muhtarlarından Ali Kemal Erdoğan, muhtar olduğu dönemde köye Alman arkeologlar geldiğini belirterek, "Benim çocukluğumda benim babaannem, büyük teyzelerimiz, ninelerimiz Yunus Emre'nin şiirlerini günlük türkü söyler gibi okurlardı. Çocuğu ölen aileler, çocuğunu buraya getirirler burada yıkarlardı. Burada yıkayıp sattık derlerdi. Hatta bazı çocuklara da Satılmış ismini koymuşlardı. Böyle bir inanç vardı. 1981 yılında buraya Almanya'dan bir minibüs geldi. İçinden bir sürü yabancılar çıktı. 'Ne arıyorsunuz?' diye sordum. Dediler ki, 'Biz Yunus Emre'nin mezarını arıyoruz.' Buraya geldiler burada inceleme yaptılar. Mezarın başında büyük bir sütün var. Alman arkeologlar yazıyı görünce tanıdı. 'Bunun bizde kaydı var' dedi. Dosyaya baktılar hakikaten var. Burası 1930'lu yıllarda Almanlar tarafından bu mezar tespit edilmiş. Bu ortaya çıktı. Ondan sonra bunun üzerindeki yazıyı sordum. Bu yazıda da 'Ey büyük bilgin her fani gibi ölüm geldi seni de buldu. Senin hatırana ithafen başına bu taş dikildi' yazıyormuş. Yazı aşağıya doğru devam ediyor ama sütun toprağa gömülmüş. Çıkarılırsa tamamı okunabilir. Benim burada dikkatimi çeken şey şu. O Alman, "50 sene evvel bu taş burada tespit edilmiş" dedi. Belli ki Yunus Emre'nin mezarı burada. Başka bir yerde de böyle bir mezar yok. Yunuslar köyü yok" şeklinde konuştu.