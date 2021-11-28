Yunuslar her yerde

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan Yunus ekipleri, gece gündüz, yağmur kar, sıcak soğuk demeden motorize olarak görevlerini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yunus ekipleri gün boyunca 20’şer dakika olmak üzere şok uygulamalar yaparak, vatandaşların maske, mesafe kurallarına uyup uyulmadığını denetlerken diğer taraftan da şehrin ana arterleri üzerinde, sürücüler üzerine, şüpheli şahıslar üzerine uygulamalar gerçekleştiriyor.

İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Hürriyet Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştiren yunus ekipleri, Bolu halkının can ve mal güvenliği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla görevlerini başarılı bir şekilde yapıyorlar. Vatandaşlar, uygulamaların çok iyi olduğunu ve devamlı bu uygulamaların yapılması gerektiğini savunarak yunus ekiplerine teşekkür ettiler.