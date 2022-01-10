Yunuslar müdahale etti

İlimizde özellikle hafta sonları ortaya çıkan ve çorap satmak bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan bu kadınlar bir türlü bitmek bilmiyor. Duygu sömürücülerine yunus ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Yunuslar müdahale etti

Haber: C. Kutay Aykan

Hafta sonları İzzet Baysal Caddesinin kalabalık olmasını fırsat sayan ve çorap satma bahanesiyle vatandaşları durdurarak, duygu sömürüsü yapan bu kadınlar bir türlü bitmek bilmiyorlar.

Mengen İlçesine bağlı Gökçesu beldesinden çorap satma bahanesiyle İzzet Baysal Caddesine gelen bu kadınlar öncelikle çorap satma bahanesiyle vatandaşları durduruyor. Çorap almayanlar olunca da bu sefer duygu sömürüsüne başlayıp, çocuklarının hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini belirterek, olayı duygusallığa bağlayıp, para toplamaya çalışmalarından rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirmeleri üzerine, yunus ekipleri müdahil olup, duygu sömürücü kadınları caddeden uzaklaştırdılar.

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