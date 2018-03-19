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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 8 kişilik özel eğitilmiş polisten oluşturulan Yunus ekipleri, göreve başladığından bu güne Bolu halkının gözdesi oldu. Özellikle küçük çocuklar Yunuslarla sohbet ederken, yunus polislerinin çocuklara gösterdikleri sevgi görülmeye değerdi.

    19 Mart 2018 Pazartesi 10:07
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    Yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    3 haftalık özel eğitimden sonra Bolu Valisi Aydın Baruş’un katılımlarıyla geçtiğimiz Cuma günü, yaptıkları muhteşem gösteriyle hizmete giren yunus ekipleri, özellikle İzzet Baysal Caddesinde halka güven vermeye başladı. Giydikleri kıyafet ve son model motosikletleriyle büyük ilgi çeken yunuslar, cadde üzerinde gezen küçük çocuklarında ilgi odağı oldu.

    İzzet Baysal Caddesi ve ana arterler üzerinde sürekli olarak motosikletleriyle devriye gezen yunuslar bir ara yanlarına gelen küçük çocuklarla da sohbet edip meslekleri hakkında bilgiler verdiler. Bir Yunus memuru küçük çocuğu yakınlık göstermesi ise gözlerden kaçmadı.

    Hem çocuklarla hem de vatandaşlarla sohbet eden yunuslar; “Bolu halkının ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz her hangi bir olay da sessiz kalmayın ve gördüklerinizi hemen 155 Polis İmdat hattına bildirin ki bizde zamanında olay yerine motosikletlerimizle hızlı bir şekilde gidelim ve olaya müdahale edelim. Yunus ekipleri Bolu halkının can ve mal güvenliğini sağlamak, halkımızın huzuru için görev yapıyoruz” dediler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Asayiş

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