Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde geçtiğimiz ay hizmete giren ve özellikle halkın yoğun olduğu ana arterler olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yapan 8 personelden oluşan Yunus ekipleri, kısa sürede Bolu halkının büyük sevgisini kazandı.

Geçtiğimiz günlerde küçük çocuklara boyama kitabı hediye eden Yunus ekipleri bu seferde polis teşkilatının kuruluşunun 173’ncü yıl dönümü ve yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle küçük çocuklara Türk Bayrağı hediye ederek şeker ikramında bulundular.

Giydikleri kıyafetleri ve kullandıkları polis motosikletleriyle ilgi uyandıran Yunuslar, hediye ve ikramlarının yanı sıra küçük çocuklarla polis selamı vererek onlarla sohbet etmeleri, aileleri mutlu ederken, küçük çocuklar polis amcalarına sevgi gösterilerinde bulundular.