Yunuslardan geçit yok

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu halkının can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, her türlü şartlarda görevlerinin başında olan Yunus ekipleri, bu seferde coronavirüsünün şehrimizde yayılmaması için yoğun çaba harcıyorlar. Hava şartlarına göre çoğu zaman morlarıyla ve araçlarıyla şehrin her tarafında görevlerini sürdüren Yunuslar, coronavirüsü nedeniyle görevlerini canla başla sürdürüyorlar.

Şehrin her yerinde olan olaylara kısa sürede vararak, olaylara müdahale eden Yunus ekipleri, son günlerde özellikle İzzet Baysal Caddesinde kurallara uymayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasını önlemek, maske takmayanları tespit edip gerekli uyarı ve cezai işlemlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Onların göreve hem Bolu halkının can ve mal güvenliğini sağlamak hem de virüsle mücadele etmek. Sizleri alkışlıyoruz Yunuslarımız.