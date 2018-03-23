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23 Mart 2018 Cuma
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    • Yunuslardan küçük çocuklara boyama kitabı

    Geçtiğimiz hafta Cuma günü Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın katılımlarıyla Asayiş Şubesi bünyesinde hizmete giren Yunuslar ekibi, çocukların sevgisini kazanırken, Yunuslarda küçük çocuklara boyama kitabı hediye ettiler.

    23 Mart 2018 Cuma 10:25
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    Yunuslardan küçük çocuklara boyama kitabı
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Göreve başladıklarından itibaren Bolu halkının ilgisini çeken ve görevlerini de başarıyla sürdüren Yunus ekipleri, her geçen gün halka huzur ve güven vermeye devam ediyor. 8 kişilik özel yunus ekibi gece gündüz demeden özellikle asayiş olaylarına karşı çalışmalarını sürdürürken, ekipler çocukları da unutmadı.

    8 kişilik motorize Yunus ekibi göğüslerinde taşıdıkları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan özel boyama kitaplarını İzzet Baysal Caddesi üzerinde gördükleri küçük çocuklara dağıttılar. Çocukları boyama kitabı ile sevindiren Yunuslar ayrıca bir baba şefkati ile çocuklarla sohbet edip onları sevdiler.

    Yunus ekiplerinin böylesine güzel bir hizmet vermesinden mutluluk duyan aileler; “Yeni polis birimizin hizmete girdiğini basından öğrendik. Caddeye çıktığımızda da onları görmek bizleri çok mutlu etti. Ama, birde çocuklarımıza böylesine güzel armağanlar verilmesi yarı bir güzellik. Eskiden polis korkusu vardı şimdi ise polis sevgisi ile bizler yaşarken, çocuklarımıza da bizler polis sevgisini öğretiyoruz. Verdikleri hediyelerden dolayı teşekkür ederiz” dediler.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Hafta, Cuma, Günü, Bolu

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