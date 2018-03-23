Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Göreve başladıklarından itibaren Bolu halkının ilgisini çeken ve görevlerini de başarıyla sürdüren Yunus ekipleri, her geçen gün halka huzur ve güven vermeye devam ediyor. 8 kişilik özel yunus ekibi gece gündüz demeden özellikle asayiş olaylarına karşı çalışmalarını sürdürürken, ekipler çocukları da unutmadı.

8 kişilik motorize Yunus ekibi göğüslerinde taşıdıkları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan özel boyama kitaplarını İzzet Baysal Caddesi üzerinde gördükleri küçük çocuklara dağıttılar. Çocukları boyama kitabı ile sevindiren Yunuslar ayrıca bir baba şefkati ile çocuklarla sohbet edip onları sevdiler.

Yunus ekiplerinin böylesine güzel bir hizmet vermesinden mutluluk duyan aileler; “Yeni polis birimizin hizmete girdiğini basından öğrendik. Caddeye çıktığımızda da onları görmek bizleri çok mutlu etti. Ama, birde çocuklarımıza böylesine güzel armağanlar verilmesi yarı bir güzellik. Eskiden polis korkusu vardı şimdi ise polis sevgisi ile bizler yaşarken, çocuklarımıza da bizler polis sevgisini öğretiyoruz. Verdikleri hediyelerden dolayı teşekkür ederiz” dediler.

