Yunuslardan örnek davranış

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yunus ekipleri örnek bir davranış da bulundu. Kredi kartını düşüren gence ulaşan ekipler, kartı teslim ederek görevlerini yerine getirdiler.

Yunuslardan örnek davranış

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu vatandaşların can ve güvenliği için gece gündüz demeden başarılı bir şekilde görev yapan ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Yunus ekipleri, kredi kartını düşüren Fedai Özdemir’e kimlik bilgilerinden ulaşarak, kartı teslim etti.

Olay önceki akşam Valilik binası önünde meydana geldi. Devriye gezen yunuslar yolda bir kredi kartı buldu. Hemen kimlik bilgilerinden yola çıkan örnek ekipler, gencin telefon bilgilerine ulaşarak, kendisini Kent Meydanına davet etti. Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Fedai Özdemir, kredi kartına yeniden sahip olurken, görevlerini en iyi şekilde yapan yunus ekiplerine teşekkür ederek, sevinçle olay yerinden ayrıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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