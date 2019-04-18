Yunuslardan örnek davranış

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu vatandaşların can ve güvenliği için gece gündüz demeden başarılı bir şekilde görev yapan ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Yunus ekipleri, kredi kartını düşüren Fedai Özdemir’e kimlik bilgilerinden ulaşarak, kartı teslim etti.

Olay önceki akşam Valilik binası önünde meydana geldi. Devriye gezen yunuslar yolda bir kredi kartı buldu. Hemen kimlik bilgilerinden yola çıkan örnek ekipler, gencin telefon bilgilerine ulaşarak, kendisini Kent Meydanına davet etti. Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Fedai Özdemir, kredi kartına yeniden sahip olurken, görevlerini en iyi şekilde yapan yunus ekiplerine teşekkür ederek, sevinçle olay yerinden ayrıldı.