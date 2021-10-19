Yunuslardan “ŞOK” uygulama

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da koronavirüs olaylarının bir maviye, bir riskli duruma düşmesi polisi de alarma geçirdi. Son günlerde geceleri sokağa çıkan vatandaşların maske kullanmadıkları yönündeki ihbar üzerine Yunus ekipleri halkın yoğun olduğu İzzet Baysal Caddesi üzerinde saat 23.00’de şok uygulama gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde en çok öğrencilerin sokakta olması gözlerden kaçmazken, Yunus ekipleri kimlik sorgusunun ardından, HES kod kontrolü gerçekleştirdi. Maske takmayan gençler ise güzel bir dille polisler tarafından anlatıldı. Öğrenciler, yağmur altında görev yapan Yunus ekiplerine teşekkür ettiler.