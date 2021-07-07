Yunuslardan “ŞOK” uygulama





24 saat boyunca şehir merkezinde olan asayiş olaylarına ilk olarak müdahalede bulunmak üzere motosikletleriyle görev başında olan Yunus ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ile gençler üzere şok uygulama gerçekleştirdi.

Gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirilen, özellikle çocukların büyük sevgisini kazanan Yunus ekipleri, yaptıkları şok uygulama ile göz doldurarak, halkın sevgisini bir kez daha kazandılar.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için sürekli olarak ana arterler üzerinde devriye gezen, yapılan telsiz anonsuyla kısa sürede olay yerine vararak, hakimiyeti sağlayan, cevre güvenliğini alan Yunus ekipleri, bir saat içerisinde yaklaşık 30 vatandaşın GBT sorgularını gerçekleştirdi. Yapılan şok uygulamada, bir vatandaşın bakaya olduğu tespit edilip, hakkında tutanak düzenlendi. Yetkililer, Yunus ekiplerinin haftanın her günü bu tür şok uygulamaların devam edeceğini söylediler.