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03 Kasım 2017 Cuma
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    • Yüreklere düşen büyük yangın

    Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay, 8 şehidimiz için açıklama yaptı. Atalay açıklamasında; “Ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.

    03 Kasım 2017 Cuma 09:41
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    Yüreklere düşen büyük yangın

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Atalay açıklamasını şöyle sürdürdü; Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Ortaklar Bölgesi’nde 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen hain saldırıda altı askerimiz ve iki korucumuz şehit oldu; iki askerimiz de yaralandı.

    Bolu Barosu hain saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Er Erhan Karaca, Sözleşmeli Er Sercan Kara, Sözleşmeli Er Emre Karaaslan, Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Sözleşmeli Er Tayfun Kavun, Korucu Osman Yeşil ve Korucu Alaattin Tekin’e tanrıdan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm yurttaşlarımıza başsağlığı; yaralılara acil şifa dilemektedir.

    Her şeye karşın bu ülkede barış içinde ve kardeşçe yaşama kararlıyız.Terör bu kararlılığımızı örselemeyecek aksine onu yok etme inancımızı daha da güçlendirecektir. Ulusumuzun başı sağolsun, şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Baro, Başkanı, Ferit, Atalay

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