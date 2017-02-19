Yukarçarşıda bulunan Yürekli Giyim mağazasında yüzlerce çeşit üründe kaçırılmayacak indirim fırsatları başladı. 17 yıldır bu işi yaptıklarını ve kaliteye önem verdiklerini belirten mağaza sahibi Bilal Yürekli son dönemde durgunlaşan piyasayı canlandırmak, vatandaşları kaliteli ürünlerle buluşturmak için yüzlerce çeşit ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunduklarını belirtti. Yürekli ayrıca bay, bayan, çocuk giyim ürünlerinin yanı sıra takım elbise, gelinlik, çanta, ayakkabı ürünlerini de müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirtti.