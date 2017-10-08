Haber: Semih Baykal

Bolu İl Genel Meclisi Yaşar Yüccer Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı da ilk olarak İl Özel İdaresine ait olan ve daha önceden Bolu Belediyesi tarafından yurt olarak kullanılan, ancak şu anda atıl durumda bulunan Büyükcami mahallesi, Taşhancılar Caddesinde bulunan eski yurt binasının ne olacağı görüşüldü. Toplantı da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bu binanın bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusundaki teklifi incelendi. Konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor’a göre yurt binasının hizmet binası olarak bedelsiz olarak değil, binanın bedeli kadar 3 yıllığına kira verilmesi noktasında oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Merkez İlçe, Okçular mahallesi, 1734 ada, 1 parselde kayıtlı 1.611,00 m2.lik arsadaki 1.264,00 m2.lik İl Özel İdare hissesinin satışına ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar ele alındı. Söz konusu yerin satılmamasının uygun olduğu belirtilen her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.

KIBRISCIK KÖYLERİNE 27 BİN TL

Göynük ilçesi Örencik Köyü Merkez Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda Kıbrıscık köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 27.000 TL. ödenek aktarılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna, ilimiz merkez ilçe ve diğer ilçelerinde belediye sınırları dışında bulunan okulların fiziki koşulları, bahçe düzenlemesi vb. durumlarının incelenmesi talebi de Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.