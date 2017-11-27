Haber: Kasım ŞAHİN
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle eski Bolu savcısı Zekeriya Öz ile Celal Kara, Mehmet Yüzgeç hakkında açılan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen davada, firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
Yargıtay'da görülen duruşmada, sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.Mahkeme bu nedenle sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İnterpol'e yazı yazılmasını kararlaştırdı.
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