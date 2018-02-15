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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • Yurt dışına kaçmak isterken öldüler

    FETÖ şüphelisi olan Geredeli öğretmen aile kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken bir facia yaşandı. Anne ve oğlu boğulurken, ailenin babası ve küçük oğlu ise derin sularda kayboldu.

    15 Şubat 2018 Perşembe 09:06
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    Yurt dışına kaçmak isterken öldüler

    Haber: Gönül Olutürk

    Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen grubun bindiği botun alabora olmasının ardından cesedine ulaşılan Geredeli Ayşe Abdulrezzak'ın öğretmenlikten ihraç edildiği ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi. Cesedi bulunan 2 çocuktan 1'inin de Abdulrezzak'ın çocuğu olduğu belirlendi. 1 kişinin yüzerek Yunanistan'a geçtiği saptanırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Meriç Nehri üzerinden önceki gün saat 05.00 sıralarında Edirne'den yasadışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü çocuk 8 kişiyi taşıyan lastik bot, debinin yükselmesi nedeniyle alabora oldu. Askeri yasak bölgedeki olayı, nöbetçi askerler fark etti. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, önceki gün nehir hattında yaptığı aramalarda 2 çocuk ve bir kadının cesedini buldu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bota bindirilerek Yunanistan'a gitmek isteyenlerin iki aile olduğunu ve onlara 3 Pakistan uyruklu şüphelinin kılavuzluk yaparak nehir kenarına kadar getirdiğini tespit etti. Pakistan uyruklu şüpheliler gözaltına alınırken, nehre düşen bir kişinin yüzerek Yunanistan tarafına geçtiği anlaşıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedine ulaşılan kadının Ayşe Abdulrezzak, (37) ölen çocuklardan birinin ise 11 yaşındaki oğlu Abdülkadir Enes olduğu belirlendi. Botta Ayşe Abdulrezzak'ın eşi Uğur Abdulrezzak, 3 yaşındaki çocukları Halil Münir, 30 yaşındaki Fahrettin Doğan, eşi 28 yaşındaki Aslı Doğan ile 2.5 yaşındaki oğulları İbrahim Selim Doğan ile Fatih Yaşar isimli bir kişinin bulunduğu da belirlendi. Ölen diğer çocuğun ise 2.5 yaşındaki İbrahim Selim Doğan olduğu tespit edildi. Ayşe Abdulrezzak'ın, Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle öğretmenlikten ihraç edildiği ve adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi. 39 yaşındaki eşi İngilizce öğretmeni Uğur Abdulrezzak'ın da FETÖ'den 22 yıla kadar hapisle yargılandığı ve 11 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla Ocak ayında tahliye edildiği açıklandı.

    Botları devrilen iki ailenin yakınları da arama çalışmaları yapılan bölgeye geldi. İlimiz Gerede ilçesinde ikamet Ayşe Abdulrezzak'ın Babası televizyonlarda torunlarının yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulduğunu gördüğünü ve sabah erken saatlerde Edirne'ye geldikleri belirtti. Dede ''Beklemeye devam edeceğiz. Torunum ve çocuklarım ile 2 yıldır görüşmüyorduk. Böyle bir haber almamız kötü oldu'' dedi. Debisi oldukça yüksek olan nehirde AFAD ekiplerince arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Çalışmalar lastik botun battığı alanın yaklaşık 1 kilometre aşağısında yürütülüyor.

    Anahtar Kelimeler: FETÖ, şüphelisi, Olan, Geredeli, öğretmen

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