Yurt Dışında Eğitim almak artık çok kolay

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’de meslek icrası gerektiren bölümler olan Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik bölümlerini kazanmak ve kazandıktan sonra istenilen üniversiteye yerleşmek, çok uzun ve stresli bir süreç gerektiriyor. Ayrıca puanınız ve sıralamanız herhangi bir devlet üniversitesine yetmiyor, özel ve vakıf üniversitesine yetiyorsa birde bunun maliyet boyutu ortaya çıkıyor. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen lise mezunu öğrenciler için sınav şartı aranmadan, istedikleri bölüme kayıt yaptırabilecekleri üniversiteler ve ülkeler var. REPUBLICEDU Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencileri bu süreçte yalnız bırakmayarak danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yurt dışında İstediğiniz bölümü sınavsız okuma imkanı

REPUBLICEDU yurt dışı eğitim ve danışmanlık şirketi sahibi BoluluMehmet Kocabaş

“Firmamızın Türkiye’de birçok şubesi var, sadeceTürkiye’den yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için değil, yurt dışından Türkiyedeeğitim almak isteyen öğrencilerede danışmanlık hizmeti sunuyoruz” dedi. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin Türkiye’ye oranla iş bulma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade eden Kocabaş konuşmasına şöyle devam etti “ Türkiye de mühendislik, mimarlık vs. okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulmakta zorluk çekiyor ya da mesleğini yapamayarak hizmet sektöründe garsonluk veya pazarcılık yapabiliyor. Bizim danışmanlığımız ile birlikte Ukrayna ve Makedonya’da eğitim alan öğrenciler yurt dışında pekçok iş imkanı bulabiliyor. Ayrıca orada yabancı dil öğrenme konusunda daha başarılı olabiliyorlar.Ukrayna ve Makedonya dan Mezun olan öğrencilerimiz Avrupa Birliği tarafından kabul edilen mavi diplomaya sahip olabilirler. Ayrıca kayıt yaptırılan Üniversite YÖK’ün uluslararası tanıma listesinde yer almaktadır” şeklinde konuştu.Kayıt yaptırılacak olan üniversitelerin ücretleri ise şu şekilde; Makedonya’da Tıp,Diş,Eczacılık bölümleri Üniversitesine göre yıllık 1.500,-€ - 3.500,-€ arasında Tüm mühendislik ve diğer bölümler ise yıllık 1.000,-€ - 2.500,- € arasında değişmektedir.bir öğrencinin aylık gideri ise standart yaşam olarak Kira,elektrik,su ve iaşe gideri olarak 300-350,-€ arasında değişmektedir.İlk sene hazırlık eğitimi hariç olarak Ukrayna’da Tıp,Diş,Eczacılık bölümleri yıllık 4.500,-$ Tüm mühendislik ve diğer bölümler ise Üniversitesine göre yıllık 2.000,-$ 3.500,- $ arasında değişmektedir.bir öğrencinin aylık gideri ise standart yaşam olarak Yurt,elektrik,su ve iaşe gideri olarak 300-400,-$ arasında değişmektedir.Şayet öğrenciler ortak ev kiralarsa bu maliyet 50-100,-$ arasında artabiliyor.

Sağladığınız danışmanlık ne gibi faydalar sağlıyor?

Lise diplomasını alan öğrenci tıp, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği ve diğer istediği herhangi bir bölüme kayıt yaptırabiliyor. Kocabaş “ bizim danışmanlığımız ile öğrenci okuyacağı bölüme karar verdiği andan itibaren eğitimini bitirene kadar yanında oluyoruz. Çünkü kayıtlarda yapılması gereken ülkeler arası resmi işlemler var. Öğrenciler bunları bireysel yapmak istediklerinde büyük zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Tabi bizim çevremiz ve sistemi tanımamız bu işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. Danışmanlık almayan öğrenciler bürokraside takılabilir, kayıt zamanını geçirebilir, her yıl yapılması gereken üniversiteler ve devlet arası resmi işlemler var bunları atlayabilir. Ayrıca kayıt işlermleri halledildikten sonra öğrenci için konaklama araştırmaları yapıyor ve öğrencinin tercihine göre ayarlıyoruz. Kendisi ülkeye gittiğinde kontratını imzalıyor. Bizler öğrenci gitmeden tüm alt yapıyı hazırlıyoruz. Bizim danışmanlığımzda öğrenciler sadece eğitimleri ile ilgileniyor” dedi.

REPUBLICEDU YURTDISI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Etiler Mah.Adnan Menderes Blv. Sarginlat is Merkezi No:55 K.1 D.6

Muratpaşa/ANTALYA

TEL: 0 533 627 45 64

www.republicedu.com

info@republicedu.com

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 14:00