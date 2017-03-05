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05 Mart 2017 Pazar
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    • Yurtseven 8 aylık süreci anlattı

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Kasım Şahin’e içini döktü. Yurtseven, “hukuk herkese lazım. Kimseye peşin hükümlerle davranamayız. Fakat suçlu olan hiç kimsede adaletin elinden kurtulamaz” dedi.

    05 Mart 2017 Pazar 10:04
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    Yurtseven 8 aylık süreci anlattı

     

    Haber; Kasım ŞAHİN

    15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından ertesi gün soruşturmalara başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Yurtseven geçtiğimiz 8 aylık süreci ve yaşananları anlattı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, bugüne kadar Bolu genelinde binin üzerinde şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bunların arasında 80 kadar kişinin firari olduğunu belirterek, Fethullah Gülen’in özel doktoru olduğu belirtilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Yazıcı hakkında kırmızı bülten ile aramasının devam ettiğini söyledi. Yurtseven, Yazıcı’nın Kazakistan’da olduğu bilgisine ulaştıkları için Kazakistan Adalet Bakanlığına resmi talep yazısı yolladıklarını açıkladı.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarının ilk günkü kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “örgüt profilinin yüzde 90’ını ortaya çıkardık. 1 Mart itibarıyla bugüne kadar 1000 kişi hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 330 kişi tutuklandı, 249 kişi adli kontrol şartıyla ve 200 kişi de direk serbest bırakıldı. Aralarında interpol aracılığıyla kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan kişilerin de olduğu 80 kişi hakkında yakalama kararımız var. Halen soruşturmalar devam ediyor ve bu sayılar daha da artacak. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Mart tarihi itibarıyla yargılamalara başlayacak. En hızlı ve adaletli şekilde yargılamalarımızı tamamlayarak hukukun üstünlüğünü bir kez daha vurgulamak en büyük arzumuz. Hukuk herkese lazım. Kimseye peşin hükümlerle davranamayız. Fakat suçlu olan hiç kimsede adaletin elinden kurtulamaz” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcısı, Mehmet, Yurtseven

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