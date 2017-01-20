HABER : KASIM ŞAHİN

Kararnamede en dikkat çekenler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanması oldu.

27 Temmuz 2009 Kararnamesi ile İlimize Başsavcı olarak atanan Mehmet Yurtseven ise görevini görevinin başında kaldı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra topyekun başlatılan FETÖ/PDY sürecini bizzat yürüten Başsavcı Yurtseven Bolu’da örgütün % 70-80 civarında çözerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Çeşitli vesilelerle ilimize gelen Geredeli hemşehrimiz HSYK.2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz sık sık görüşen Başsavcı Mehmet Yurtseven’e güvenin tam olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.