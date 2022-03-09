Yürümek bahane şambrelle kaymak şahane!



Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan'ın, artçılıklarını da Osman Teoman, Nurten Avcı ve İbrahim Dirik'in yaptığı kar yürüyüşü, saat 10.00'da 1435 rakımlı Abant belinde başladı. Yürüyüşe katılanlar. zaman zaman 25-30 santimetre zaman zaman diz boyuna yaklaşan karla kaplı zeminde yapılan kar yürüyüşünde yorulsalar da, zirveden buzla kaplı Abant Gölü'nün görselliği karşısında tüm yorgunluklarını unuttular.

ŞAMBREL KAYAK MERKEZİ

Abant'ın Örencik Yaylası mevkilerine gelen 46 doğaseverin ilgi odağı köylülerin yamaçları şambrel kayak merkezi haline getirmesi oldu. Örencik yaylasının dik yamaçlarını adeta bir kayak merkezi haline getiren yerli halk, doğaseverleri de şambrellerle kaydırmadan bırakmadı. Doyasıya eğlenen doğaseverler unutamayacakları bir gün geçirdi.

10 kilometre 500 metrelik yürüyüş, Pelitözü ve ÖrecikYaylaları'ndan sonra, Abant D.S.İ. Piknik Alanı'nı takiben göl kenarından saat 15.00'de 1331 rakımlı Abant Gölü Tabiat Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde son buldu.