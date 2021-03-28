Yürümek isteyen kadınlara polis engeli

Haber: G. Deniz Bakır

Yürümek isteyen kadınlar polis tarafından engellenmeye çalışılırken, güvenlik güçleri gerekçe olarak caddede mor fularla yürümenin yasak olduğunu öne sürdü. Bolu kadın Platformu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı 27 Mart Cumartesi Günü saat 17.30’a eylem çağrısı yaptı. Ancak Bolu Valiliği tarafından kadınların eylem çağrısı sonrası Bolu’da 4 Nisan tarihine kadar eylem ve etkinliklere yasak getirdi. Yasak sonrası Bolu Kadın Platformu üyesi kadınlar mor fularlarıyla İzzet Baysal Caddesinde yürümek isterken polisin engeli ile karşılaştı. Cadde boyunca mor florlarıyla yürüyen kadınlar polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Gerekçe olarak valiliğin getirdiği gösteri ve yürüyüş yasağını öne süren güvenlik güçleri yolu kapatarak yürüyüşü engellemeye çalıştı.

Grubun içinde çocukların olması nedeniyle polis, çocukların sokağa çıkma yasağının saat 14.00 sonrası kalktığını belirterek çocuklu ailelere cezai işlem uygulamaya çalıştı. Caddede onlarca çocuk ailesi ile yürümeye devam etti. Kadın Platformu üyesi kadınlar, polisin diğer ailelere cezai işlem uygulamamasına tepki gösterdi.

Öte yandan kolunda mor fularla yürümek isteyen kadına polis müdahale etti. Caddede mor fularla yürümenin yasak olduğunu öne süren polis, tek başına yürüyen kadının yolunu kapatarak, yürümesine engel oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 12:32