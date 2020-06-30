Yürüyen merdivenler yenileniyor



Haber: N. Halid Altundal

Geçmiş dönemde yapılan ve yapıldığı günden bu güne kadar sürekli arıza vermesi sebebiyle bir türlü kullanılamayan yürüyen merdivenlerin yenilenme çalışmaları başladı. Belediye önünden yukarı çarşıya çıkışta bulunan yürüyen merdivenlerin bu sefer bozulmayan ve garantisi alınmış merdivenler olacağını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Yürüyen merdivenlerle ilgili çalışmalar başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanarak halkımızın kullanımına sunacağız. Büyük Cami’de kılınan cenaze namazlarında cenazelerimizin çıkışında büyük sıkıntılar yaşanıyor ve bu sebeple yeni merdivenleri sadece çıkış olarak planladık. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.