Yürüyüşe de yemeğe de ortak oldu

Haber: Aysun Beykoz

Patika14 doğasever grup cumartesi günü Kızık Yaylası-Ayıseki Köprüsü parkurunda 14 doğaseverin düzenlemiş olduğu 16 kilometrelik doğa yürüyüşünün sevimli konuğu ‘Çarli’ oldu. Doğasever grup tarafından çok ilgi gören köpek sevilmelere doymadı. Kızık Yaylası'nda gruba katılan ve parkur boyunca doğaseverlerin yanından ayrılmayan Çarli, sevimli haliyle doğaseverlerin maskotu haline geldi. Grubun nereye gideceğini bilircesine gruba yürüyüşün bitişine kadar eşlik etti.

Köpeği hem fotoğraflayan hem de ‘Çarli’ ismini koyan Metin Ferah, “O'na Çarli adını ben koydum. Boynunda tasması ve bakımlı halinden sahipli bir köpek olduğu her halinden belli olan Çarli, sanki bizim dönüp dolaşıp başlangıç noktasına geri gideceğimizi biliyormuş gibiydi. Kaybolma tehlikesi, yaban hayvanlarının saldırısına uğramak sanki hiç umurunda değilmiş gibi davranan, çok rahat tavırlarıyla yanımızda yürüyen Çarli sevimli hareketleriyle grubun adeta maskotu haline geldi” diyerek dedi.

Yemek molası sırasında köpeği gözlemleyen Ferah ‘Yemek molasında hemen hemen herkesin yanına giderek, yiyeceklere ortak olmasını bilen Çarli, yaban hayvanları için yanımda götürdüğüm kemikleri çıtırdata çıtırdata yerken öğlen yerim diye götürmüş olduğum kıymalı pideyi de midesine indirmeyi başardı’ ifadelerine yer verdi.

Yürüyüşün devamında kısa mola sırasında doğasever grubun yanına başka bir köpek daha geldi. Köpeklerin birbiriyle oynadığı anlara fotoğraflayan Ferah, “Kuzgölcük Yaylası'na yakın bir yerde verdiğimiz kısa molada, bir başka köpek belirdi. Çarli ile kavga eder diye düşünürken, oldukça iyi birer dost olup çıktılar. Birlikte koşup oynadılar. Kuzgölcük Yaylası'ndan gelen köpek Aladağ Çayı'nın karşı kıyısında kalmış olmalı ki, yanımıza gelmek için çayın buz gibi sularına atılmaktan çekinmedi” ifadelerine yer verdi.

Yürüyüşten geriye güzel kareler kaldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 16:13