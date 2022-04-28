Yusuf Bayrak’ın hayrına iftar düzenlendi

Haber: Uğur Balaban

Vefatıyla sevenlerini büyük üzüntüye boğan Bolu’nun sevilen, sayılan iş insanı Yusuf Bayrak’ın hayrın oğulları iftar yemeği düzenledi. Serdar ve Erdal Bayrak kardeşlerin Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde düzenlediği iftar yemeğine Bolu’dan ve diğer illerden bin kişiye yakın vatandaş katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı iftar yemeği sonrasında Serdar Bayrak, “Babam hayırsever bir insandı. Her ramazan iftar ve sahur yemekleri düzenlerdi. Bizde kardeşlerim ile babamın geleneğini devam ettirmek istiyoruz. İftar davetimize Bolu’dan ve diğer illerden katılan bütün sevenlerimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.