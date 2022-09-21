Yuva köyü olayında flaş gelişme

Haber: Süleyman Kurt

Merkeze bağlı Yuva Köyü’nde, Kurban Bayramı'ndan beri içme suyundan zehirlendiği öne sürülen 141 kişi çeşitli şikâyetlerle hastaneye başvurmuştu. Hastalardan 49 yaşındaki Eyüp Ertem hayatını kaybetmesiyle olay çığırından çıkmıştı. Valilik konuya ilişkin inceleme başlatmış yaşanan zehirlenmelerin sebebini araştırmaya başladı.

MUHTARLIK EK KAYNAK HATTI ÇEKMİŞ

Tamamlanan Valilik incelemesiyle Kurban Bayramı’nda köyün kalabalıklaşması ve su ihtiyacının artması nedeniyle köy muhtarlığının içme suyu deposuna ek kaynak hattı çektiği belirlendi. Çekilen ek kaynağın tahlil edilmeden içilebilir bir su olduğu raporu alınmadan köylünün kullanımına sunulduğu öğrenildi. Yapılan ek kaynak suyu tahlillerinde hemolitik üremik sendrom (HÜS) hastalığı tespit edildiği belirtildi.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA AÇTI

Valilik tarafından tamamlanan inceleme sonrası ortaya çıkan bulgular Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Başsavcılık ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla Köy Muhtarı Murat Erdoğan hakkında soruşturma başlattı. 1 kişinin öldüğü, 140 kişinin de çeşitli sebeplerle hastanelik olduğu Yuva köyü zehirlenme olayı, adli vaka haline dönüşmüş oldu. Yapılan idari soruşturmada bazı farklı görevi ihmal ve suistimallerinde belirlendiği öne sürüldü. Taksirle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kişiye Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında 85. maddede düzenleme alanı bulmuş, kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle bir kişinin hayatına son vermesini kapsıyor. Bu suçla korunan hukuki değer ise kişinin yaşam hakkı oluyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Merkeze bağlı Yuva Köyü’nde, Kurban Bayramı'ndan beri içme suyundan zehirlendiği öne sürülen 141 kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurmuştu. Hastalardan 49 yaşındaki Eyüp Ertem hayatını kaybederken, 135 kişi taburcu edildi. 5 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Aralarında çocukların da bulunduğu zehirlenme vakalarının bazılarında hemolitik üremik sendrom (HÜS) hastalığı tespit edildi. Ekipler inceleme için su deposu, şebeke suyu ve gıdalardan numune aldı. Alınan numunelerin incelenmesi sonucu suda mikroba rastlandı. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili Bolu Valiliği tarafından idari ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş incelemesinin raporu sonucunda soruşturma kapsamı Bolu Valiliği'nce genişletildi.