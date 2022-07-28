Yuva Köyünde Son Durumu Bolu Valiliği Açıkladı!

Haber: Okay Özcan

Bolu’nun ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen, yaklaşık 2 haftadır devam eden zehirlenme vakalarının son durumunu Bolu Valiliği açıkladı. Sudan etkilenme vakası ilk 12 Temmuz Salı günü görülmüştü. Aradan tam 16 gün geçti, sudan etkilenen vatandaşların sayısı 141 kişide kaldı.

Zehirlenmelerin meydana geldiği bölgeden hastaneye 3 gündür belirli şikayetlerle başvuran vatandaş olmadı. Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39'unun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.